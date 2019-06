Gedeputeerde: ‘Inhalen op N57 moet kunnen’

Oud-medewer­kers over jeugdzorg­in­stel­ling in Kortgene: ‘Agressie, geweld en drugs’

7:30 KORTGENE - Drugsproblemen, jongeren die ten onrechte in de isoleercel belanden en ‘aangepaste’ rapporten. Bij jeugdzorginstelling De Vliethoeve in Kortgene is in het verleden veel misgegaan. Dat beweren oud-medewerkers van de instelling die onderdeel uitmaakt van jeugdzorgorganisatie Juzt. Volgens één van hen, Astrid van de Griek, die acht jaar lang pedagogisch medewerker op De Vliethoeve was en daar in 2017 vertrok, waren veel misstanden het gevolg van een tekort aan personeel.