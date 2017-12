Foute kersttrui populairst in Zeeland

Uit data van Google Trends komt naar voren dat Zeeland de provincie is waar de kersttrui in 2017 het meest populair is; Zeeuwen zijn dit jaar het meest op zoek geweest naar een foute kersttrui. Dat is opvallend, want in 2016 was het de provincie waar de kersttrui juist het minst in trek was. Het is onduidelijk wat deze kentering heeft veroorzaakt. Vandaag, vrijdag, is officieel 'Foute Kersttruiendag', een initiatief van stichting Save the Children. Het kledingstuk wordt volgens dresscode.nl gekenmerkt door een wijde pasvorm, winterthema, sneeuwvlokjes, horizontale patronen en veel rood, groen en goud.