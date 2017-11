Flitstrein nu ineens wel op tijd

Cijfers wijzen nu volgens Van Boxtel uit dat NS die doelstellingen dit jaar wél gaat halen. Het ministerie eist dat de kans op een zitplaats in de spits minstens 91,2 procent is. Voor reizigers houdt dit in dat zij de hele reis moeten kunnen zitten, waarbij ook de klapstoelen worden meegerekend. ,,De kans op een zitplaats is 97 procent, dus we zitten ver boven wat van ons gevraagd wordt.’’



Het ministerie eist dat minstens 82,5 procent van de treinen uiterlijk met vijf minuten vertraging op de eindbestemming aankomt. ,,Bij punctualiteit zitten we nu op 83 procent en lijkt het erop dat we dat gaan halen.’’



Omdat het nu eind november is kan Van Boxtel dat niet ‘met 100 procent zekerheid zeggen’. ,,Maar ik vreet een bezemsteel op als we het niet halen.’’



Volgens de NS-topman wijst onafhankelijk onderzoek dat later deze maand uitkomt, ook dat de spoorwegen er alles aan doen om de prestaties op het snelle spoor te verbeteren.