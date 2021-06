Flinke files verwacht bij Haringvlietbrug: rijstroken dicht en snelheidsverlaging

De extra reistijd over de Haringvlietbrug tijdens een avondspits op een doordeweekse dag kan uitkomen op ongeveer 30 minuten, zo heeft Rijkswaterstaat reeds berekend. De Haringvlietbrug, waarvan de brugklep medio 2023 wordt vernieuwd, staat aan de vooravond van een langdurige renovatie en vervanging . De brug is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.

De aanpassingen duren, zo meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat, tot het moment dat de brugklep is vervangen. Forenzen moeten dus rekenen op twee jaar verkeershinder tussen de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. ,,Er is ook een Kamerbrief over uitgegaan, want dit is best een stevige ingreep.’’