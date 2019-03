Finish ZLM Tour in Zierikzee is niet haalbaar

De gemeente Schouwen-Duiveland was uitgegaan van 19 juni als finishdatum. De besluitvorming van het college was ook gebaseerd op die datum. De organisatie van de ZLM Tour gaf later echter aan dat zij uitgingen van 20 juni als finishdatum. Nader overleg tussen de gemeente Schouwen-Duiveland en de organisatie heeft ertoe geleid dat Zierikzee nu niet meer in beeld is als finishplaats in de editie van later dit jaar. Op 20 juni is er een feestdag in Duitsland, waardoor die donderdag al veel verkeer op de wegen rondom Zierikzee wordt verwacht. Ook is op donderdag de weekmarkt op het Havenplein, de beoogde finishlocatie.