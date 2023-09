Film by the Sea: 7 weetjes

Column Marco Kamphuis Het is me een mysterie

Ik moet van huis vertrekken, ik sta al met mijn sleutels in mijn hand, maar er is iets wat me hier houdt. De radio staat aan en ik kan het niet over mijn hart verkrijgen de knop om te draaien. Toch moet ik nu weg. Naar het station. Of naar het ziekenhuis. Of naar een uitvaart. Ik wil maar zeggen, er is geen ontkomen aan.