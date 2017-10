Feiten en fabels over de griepprik

POLL Grijze bak minder geleegd in Hulst, plastic thuis opgehaald

11:17 HULST - Het ophalen van afval gaat in de gemeente Hulst drastisch veranderen. Grootste wijziging is dat de grijze container een keer in de vier weken geleegd wordt, in plaats van om de week. Ter compensatie wordt plastic twee keer in de vier weken opgehaald.