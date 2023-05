Fans reageren vol verdriet op overlijden Tina Turner, Hulsterse: ‘kippenvelmoment als we dat lied weer horen’

Fans rouwen om Tina Turner. Het nieuws over haar overlijden maakt velen verdrietig, ze koesteren warme herinneringen aan de Queen of Rock 'n Roll, die woensdag op 83-jarige leeftijd overleed na een lang ziekbed. ,,Ik heb net moeten huilen.”

De gezondheid van Turner was broos. Naast een beroerte, darmkanker en nierfalen waarvoor ze een niertransplantatie kreeg, worstelde ze ook met posttraumatische stress-stoornis (PTSS) door haar traumatische huwelijk met Ike. Ze overleed in haar huis in Kusnacht nabij Zürich, Zwitserland.

Nicolle van der Mee (69) uit Hulst denkt bij het horen van de naam Tina Turner direct aan haar zoon. De muziek van Turner speelde een belangrijke rol in zijn uitvaart. ,,Onze zoon Stanny overleed in 2007 toen hij 24 jaar oud was. Hij ging met een vriend, die chauffeur was, naar een discotheek in België en verongelukte bij Londerzeel.”

Kippenvelmoment

,,We waren compleet van slag en dan moet je ook nog muziek uitkiezen voor de uitvaart. Onze kinderen kozen voor We don't need another hero van Tina Turner", zegt Van der Mee. ,,Het blijft een kippenvelmoment als we dat lied weer horen, ik vind het prachtig.”

De Tilburgse Marieke van Gompel (42) deelt herinneringen uit haar jeugd: ,,Haar muziek werd bij mijn ouders vroeger op de platenspeler gespeeld. Als klein kind zeiden ik en mijn zusjes altijd dat ze ‘schreeuwde’ als ze zong, maar op latere leeftijd ben ik haar rauwe soulstem juist gaan waarderen.”

,,In 2009 ben ik naar haar concert geweest in de Gelredome", zegt Van Gompel. ,,Daarbij kwamen beelden voorbij van haar jongere jaren en daar kon je zien dat ze toen de Beyoncé van haar tijd was. Ze was toen 69 jaar oud, maar dat was absoluut niet te merken. Haar stem had nog super veel kracht, ze had nog steeds mooie benen en ze had totaal geen moeite om de jonge danseressen bij te houden.”

Tina de powervrouw

Voor de Eindhovense Anita Maas (68) is en was Tina een groot voorbeeld. ,,Zo'n sterke vrouw. Ze is vernederd en verkracht en heeft op een gegeven moment voor zichzelf gekozen. Ze is haar eigen pad gaan volgen en werd een super artieste, daarom vind ik haar zo'n powervrouw.”

,,In mijn woonkamer hangt een poster van Tina, ik heb haar altijd bewonderd. Ik heb haar films en documentaires gezien en zag haar live optreden”, vervolgt Maas. ,,Ik heb net moeten huilen, mijn grootste idool is overleden. Voor mij staat ze op grote hoogte.”

Volledig scherm De poster in de woonkamer van Anita Maas. © Anita Maas