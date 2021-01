Europarlement wil meer vis in de zee door scherpere maatregelen

De EU-landen spreken samen af hoe er met de visserij in de gezamenlijke wateren wordt omgegaan. Het visserijbeleid is al sinds jaar en dag een heet hangijzer in Brussel.

Voor elke vissoort geldt nu de zogenaamde maximale duurzame opbrengst. Dat wil zeggen dat visstand de kans krijgt om op een bepaald niveau te komen of te blijven zodat er duurzaam gevist kan worden. Er zou niet meer vis mogen worden gevangen dan er door natuurlijke aangroei bijkomt. Daarom bepalen de EU-landen samen hoeveel vis van elke soort waar gevangen mag worden.

Stukken zee taboe voor visserij

Maar het Europees Parlement wil meer. Er moet juist meer vis in de zee komen. Deze week kreeg een voorstel van het Franse Europarlementariër Caroline Roose (De Groenen) een ruime meerderheid. Om meer vis in de zee te krijgen, zou 30 procent van het EU-zeegebied een beschermde status krijgen waarin bepaalde schadelijke vismethoden niet langer zijn toegestaan. Van die 30 procent zou nog eens één derde helemaal taboe moeten worden voor visserij en alle andere economische activiteiten. Of dit voor het EU-zeegebied in totaal geldt of per land of zeebekken is niet bepaald.

Of het zover komt en het dagelijks bestuur van de EU dit initiatief uit het parlement overneemt, is de vraag. Visserijcommissaris Virginijus Sinkevičius ziet het standpunt van het parlement als steun voor het beleid van de Europese Commissie. Maar hij waarschuwde voor al te ambitieuze doelen. Hij wees op de grote verschillen tussen bijvoorbeeld de Noord-Europese zeeën, waar de visstand er de laatste tientallen jaren aanzienlijk op vooruit is gegaan, en de Middellandse Zee waar overbevissing een groot probleem is. Kortom, het zal al moeite genoeg kosten om in alle zeeën het niveau van de maximale duurzame opbrengst te bereiken. Daar ligt wat hem betreft de prioriteit.

‘Ver af van de werkelijkheid’

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen is niet gerust op de uitkomst. Hij vindt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de effecten voor vis, natuur of visserij om nu al te besluiten tot het sluiten van 10 procent van het zeegebied voor de vissers. ,,Maar kennelijk weet een meerderheid van de parlementsleden hier al wat een goede uitkomst is. Het parlement staat wel heel ver af van de werkelijkheid. Als we zo doorgaan blijft er geen ruimte over voor de visserman om zijn netten uit te werpen, om de consumenten van gezonde vis te voorzien.”