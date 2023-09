‘Enschede is leuk, maar ik zal Zeeland altijd missen’

EENS EEN ZEEUWHij moet wel érg leuk zijn, de vriend van Jasmijn Schiebaan (23) uit Goes. Want ze verhuisde speciaal voor hem naar de andere kant van het land. Sinds twee jaar wonen ze samen in Enschede. En dat was best even wennen. ,,Alles gaat hier voor mijn gevoel honderd keer zo snel.”