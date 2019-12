Einde aan kampeersessie in tuin ex-man: vrouw terug naar Zutphen

Dode en gewonden bij serie snelwegaan­rij­din­gen in zeer mistig Friesland: ‘Doodeng’

21:11 Op de A32 bij Akkrum (Friesland) is een dode gevallen toen tientallen auto’s in dichte mist op elkaar botsten. Negentien mensen raakten gewond, zeventien lichtgewond en twee met 'wat zwaarder letsel’. Tientallen betrokkenen die niet gewond zijn geraakt worden door de politie van de snelweg naar een school in Irnsum geleid.