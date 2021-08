Een week geen trein is te lang

Burgemees­ters zien geen probleem met supporters in stadions: ‘Bij hard optreden veroorzaak je wellicht grotere problemen’

20:36 De burgemeesters zijn eigenlijk best tevreden over hoe de supporters zich gedragen in de voetbalstadions. Dinsdag overleggen ze hierover met minister Hugo de Jonge, die deze maandag desondanks verdere maatregelen aankondigde.