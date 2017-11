Eén uitagenda voor heel Zeeland in de maak

Zij voelen veel voor aansluiting bij het UiTnetwerk in Vlaanderen, waar inmiddels meer dan 90 procent van de gemeenten aan meedoet. Het netwerk zorgt ervoor dat alle cultuur- en vrijetijdsinformatie wordt verzameld in één databank.

De initiatiefgroep ziet een uitbreiding naar Zeeland wel zitten. ,,Dit kan een heel mooi model zijn voor alle Zeeuwse gemeenten en de provincie. Het werkt en we kunnen het vrij makkelijk overnemen", zei Van den Bout dinsdagmiddag in CineCity in Vlissingen, waar belangstellende organisatoren en overheden werden geïnformeerd over de ideeën.