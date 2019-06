Een sneeuwdroom koelt net als een ijsje

Update 20.45 uur Politie toont foto van overleden vrouw Westdorpe in Opsporing Verzocht

25 juni WESTDORPE - De politie tast nog steeds in het duister wie de overleden vrouw is die zaterdag in Westdorpe is gevonden. Dinsdagavond werd een foto van haar getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.