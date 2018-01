Een slimme douche voor ouderen: alleen schrobben doe je zelf

Schrobben moet je zelf doen, maar verder maakt de ‘smart shower’ het douchen een stuk makkelijker. ,,Je hoeft nergens naar om te kijken”, zegt HZ-student Vincent de Bert. ,,Je staat nooit onder een koude straal: het water is meteen de goede temperatuur.” Met een modern bedieningspaneel kun je het apparaat allerlei opdrachten geven: shampoo bij het water voegen en drogen bijvoorbeeld. ,,Je kunt kiezen voor een straal van boven of vanaf de zijkant: zo is het mogelijk om bijvoorbeeld alleen het onderlichaam te douchen.” Het drogen gebeurt niet met warme lucht, maar met grote rode ledlampen. Je hebt nog wel een handdoek nodig, legt HZ-student Bart van Dijke (21) uit. ,,Die lampen zijn vooral bedoeld om mensen warm te houden na het douchen.”

Vincent en Bart horen bij de elf studenten van de opleiding Engineering, die de afgelopen twee jaar aan de smart shower werkten. Ze bedachten het apparaat en ontwikkelden het, in overleg met de toekomstige gebruikers. Bart: ,,We hebben ouderen geïnterviewd en samen met hen het bedieningspaneel vormgegeven. De letters zijn groot, zodat ook slechtziende ouderen er gebruik van kunnen maken.”

De smart shower is één van de projecten die onderdeel zijn van een samenwerking tussen WVO Zorg en de Zeeuwse hogeschool. De studenten presenteerden een prototype van hun nieuwe apparaat gisteren aan bestuurders, docenten en andere betrokkenen. Bij het nieuwe zorgcentrum Scheldehof werd een nieuw projectlokaal geopend, waarin studenten les krijgen in de praktijk. Ze werken daarnaast aan andere innovatieve oplossingen voor de ouderenzorg.

Toekomst

Bestuurder Jan de Graaf van WVO Zorg denkt dat de smart shower toekomst heeft. ,,Het wassen en douchen van mensen is een tijdrovende bezigheid. Daarom hebben we de HZ-studenten gevraagd een oplossing te bedenken” ”, zegt bestuurder Jan de Graaf van WVO Zorg. ,,Het is niet de bedoeling om een wasstraatje voor ouderen te ontwikkelen. Veel mensen zullen hulp nodig hebben met de bediening ervan, maar de verzorgers besparen wel tijd, waarin ze andere dingen kunnen doen: opruimen of spullen klaarleggen.” Daarnaast draagt het ook bij aan het welzijn van ouderen. ,,Mensen moeten zich letterlijk blootgeven als ze hulp krijgen bij het douchen. Als ze dat langer zelfstandig kunnen blijven doen, draagt dat bij aan het gevoel van eigenwaarde.”