Eén advies aan burgers bij gevaar kerncentrales

MIDDELBURG - De kritiek die de Onderzoeksraad voor Veiligheid uitte over gebrekkige samenwerking bij nucleaire ongevallen is deels gebaseerd op achterhaalde feiten. In de anderhalf jaar tussen het afsluiten van het onderzoek en de publicatie van het rapport is al veel aan afstemming tussen de verantwoordelijke overheden binnen en buiten de landsgrenzen verbeterd, aldus de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, burgemeester Jan Lonink van Terneuzen.

Hij zei dit woensdag na afloop van een regionale nucleaire oefening rond een fictief incident bij de kerncentrale in Borssele. Aan de oefening deden 250 medewerkers van overheden en instanties uit Zeeland, West-Brabant en de Belgische provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen mee. Het was het eerste deel van de nationale oefening Shining Star. De oefening wordt in april voortgezet met een tweedaags, nationaal gedeelte. Dan zijn ook de nationale overheden van Nederland en België van de partij.

De vernieuwde plannen en procedures worden met Shining Star getest. Bovendien leren de betrokkenen elkaar tijdens zo'n oefening te vinden. Weten wie je aan de lijn krijgt helpt wanneer echt de nood aan de man komt.

Eenduidig

Iedereen is het er over eens dat bij een nucleair incident, of dat nu in Borsele of Doel is, de boodschap aan de bevolking eenduidig moet zijn. Het kan niet zijn dat de Vlamingen advies A en de Zeeuwen en Brabanders advies B krijgen. ,,Je moet dan aan beide kanten van de grens met hetzelfde verhaal naar buiten komen'', aldus Ronald de Meij, directeur Publieke Gezondheid bij de Veiligheidsregio Zeeland.

Dat vraagt goede afstemming over en weer. Het afgelopen jaar zijn afspraken internationaal meer met elkaar in overeenstemming gebracht. Voorbeelden hiervan zijn het verstrekken van jodiumpillen en de zones waarbinnen bepaalde maatregelen worden getroffen.

Papieren oefening

Shining Star is een papieren oefening. Buiten de kantoren is er in Zeeland niets van te merken geweest. Toch kwam de oefening op de Borselse burgemeester Gerben Dijksterhuis over 'alsof het echt gebeurde'. Als voorbeeld noemde hij de keuze wel of niet evacueren. ,,Moet je mensen in een verpleegtehuis uit voorzorg eerder evacueren omdat dat nu eenmaal veel tijd kost? Wat heeft dat voor effect op de rest van de bevolking? Voor deze keuzes kom je te staan.''