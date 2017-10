Duurzame kingfish uit Colijnsplaat al de markt op

De eerste in Zeeland indoor gekweekte yellowtail kingfish ligt al op het bord in restaurants en in vitrines van gespecialiseerde viswinkels. Kingfish Zeeland kan de in Colijnsplaat gekweekte duurzame vis nu al op de markt brengen dankzij een inhaalslag, blijkt tijdens een perspresentatie.

Hoewel het nieuwe kweekgebouw pas in maart volgend jaar klaar is, is Kingfish Zeeland dit voorjaar begonnen met kweek in een bestaande indoorkwekerij waarin voorheen een oesterkwekerij was gevestigd. Die ging failliet door een bacterie die in het bassinwater terecht was gekomen.

Bij Kingfish Zeeland zwemmen al exemplaren van een kilo al rond in grote cirkelvormige bakken. De smaak is nu al fantastisch, zegt chefkok Mart Scherp van restaurant Scherp in Middelburg, die zich als culinair ambassadeur van de yellowtail kingfish ontpopt. Yellowtail kingfish is een exoot. In het wild zwemt de roofvis rond in de Australische wateren. Kingfish, die wel twee meter lang kan worden, is verwant aan de makreel. Gastronomisch is het een alternatief voor tonijn: stevig visvlees met een volle, delicate smaak. ,,De smaak en structuur zit tussen tonijn en zeebaars in. Je hoeft er niet veel aan te doen. Even schroeien op de grill is genoeg.''

Zowel algemeen directeur Ohad Maiman, samen met zakenpartner Kees Kloet uit Sint-Maartensdijk de drijvende kracht achter de duurzame viskweek, als Scherp onderstrepen dat de kingfish een goed alternatief is voor tonijn. Die vis is door overbevissing voor de consumentenmarkt een 'besmette' vis is geworden. In Colijnsplaat is alles op alles gezet om een duurzame vis te kweken. Kingfish importeren uit zijn oorspronkelijke gebied - Azië en Australië - is vanwege de transportkilometers niet echt duurzaam. Bovendien dreigt daar ook weer overbevissing.

Gesloten kweeksysteem

Kingfish Zeeland maakt gebruik van een gesloten kweeksysteem. Hierdoor zijn ontsnappingen uitgesloten. Alle water, dat via een pijpleiding uit de Oosterschelde wordt gehaald, wordt gefilterd, onder meer met een uv-behandeling. Het water verlaat de kwekerij door fijnmazige roosters. Aansluitend vindt anaerobe zuivering plaats; het te lozen water is gedurende lange tijd zuurstofloos. Zowel vissen, larven en eitjes overleven dat niet.

Maiman: ,,Daarnaast krijgen de oudere vissen een speciaal organisch visvoer dat is gemaakt van MSC-gekeurd slachtafval. Omdat het water continu wordt ververst en dus niet vervuild raakt, hoeven we de vissen geen antiobiotica te geven. Zo kweken we een heel gezonde vis.'' Voor de benodigde energie zorgen windmolens en zonnepanelen. ,,We doen er alles aan om zo groen en veilig mogelijk vis te kweken.''

Dinsdag is er bij de perspresentatie meteen een primeurtje: de Good Fish Foundation, beheerder van de VISwijzer, beoordeelt de yellowtail kingfish uit Colijnsplaat als een duurzaam gekweekte vis. Die krijgt dan ook een groen label op de VISwijzer.