Duitsers spekken Zeeuwse fietswinkels

Zeker een derde van de fietsen van tweewielerspecialist Verton in Burgh-Haamstede wordt gekocht door Duitsers. ,,Misschien zelfs veertig procent”, zegt mede-eigenaar Coby Verton. ,,Ze kopen alle soorten fietsen: gewone stadsfietsen, Koga, en e-bikes. Waarom? Omdat de kwaliteit van de fietsen hier veel beter is dan in Duitsland. Zelfs de kwaliteit van exportmodellen is in Nederland hoger.”

Voorwerk

Gerard Janse van Rijwielshop Westkapelle denkt dat het ook een kwestie is van aanbod. ,,In Duitsland kennen ze geen gespecialiseerde fietsenzaken, zoals we die in Nederland hebben. Daar is ons land echt wel uniek in. Fietsen staan in Duitsland vaak op een afdeling op de tweede verdieping van een warenhuis. In Nederland is een veel groter assortiment. Er is in Duitsland ook niet zoveel keus in accessoires als hier.” De fietsen die voorhanden zijn, hebben vaak een sportiever model. ,,Het zijn mountainbikes: fietsen waar je meer op ligt dan zit. De Duitsers die in mijn zaak komen, willen vaak een huis-tuin-en-keuken-fiets: een simpele stadsfiets met drie tot zeven versnellingen.”