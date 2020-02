Droomvakantie met vriendje eindigt in nachtmerrie: Zeeuws-Vlaamse ontsnapt aan dood

VIDEO Kazerne­soap: Visser heeft heel wat uit te leggen

9:52 De Tweede Kamer heeft er best begrip voor dat de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen is afgeblazen. Toch wordt staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) vandaag het vel over de oren getrokken in het debat over de kazernesoap. De Kamer verwijt haar dat ze Zeeland te lang voor de gek heeft gehouden terwijl al lang duidelijk was dat het Korps Mariniers niet naar die provincie zou verkassen.