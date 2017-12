Dronken Souburger van de weg geplukt

Speciaal politieteam zocht toch nog naar sportvisser

16:29 NEELTJE JANS - Het Landelijk team onderwaterzoekingen van de politie heeft vrijdag op de Oosterschelde toch nog gezocht naar de sinds zaterdag vermiste sportvisser. Vanaf een schip van Rijkswaterstaat is met sonar gespeurd in een gebied waar volgens berekening de meeste kans is om het stoffelijk overschot te vinden. De zoektocht leverde niets op.