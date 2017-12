Drie sportvissers vermist bij Neeltje Jans, grote zoekactie Kustwacht

Update KNMI waarschuwt voor gladheid door winterse neerslag in zuidoosten

10:19 De winterse neerslag trekt langzaam maar zeker via het zuidoosten het land uit. Alleen in Noord-Brabant en Limburg valt zondag tot het begin van de middag nog winterse neerslag, ijzel of natte sneeuw, waarschuwen Rijkswaterstaat en het KNMI. De kans op gladheid is het grootst op bruggen en viaducten.