Drie jonge doden (15, 16 en 16) bij zwaar ongeval in Helmond, fles lachgas gevonden

videoBij een frontale botsing op de Heeklaan in Helmond tussen een auto en een ambulance zijn zaterdagnacht drie tieners overleden van 15, 16 en 16 jaar. De twee ambulancemedewerkers liepen lichte verwondingen op. In de auto is een lachgasfles aangetroffen, bevestigt een woordvoerder van de politie.

De frontale botsing vond rond 00.15 uur plaats in een lange bocht van de Heeklaan, waar vaker ongelukken gebeuren. Achter het stuur van de auto zat een jongen van 16 jaar uit Nuenen, meldt de politie. Hij kwam om het leven, net als twee jongens van 15 en 16 jaar uit Eindhoven. Een vierde medepassagier, een jongen van 15 uit Eindhoven, raakte zwaargewond en is met spoed naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Verkeerde weghelft

„Waarschijnlijk kwam de personenauto op de verkeerde weghelft terecht en reed vervolgens frontaal op de ambulance”, vertelt de officier van dienst van de politie. „Maar hoe het ongeluk precies kon gebeuren, moet verder worden onderzocht door specialisten van de Verkeers Ongevallen Analyse.” De ziekenwagen had net een melding achter de rug en was, zonder patiënten, op weg naar de ambulancepost.

Volledig scherm Bij het ongeluk zijn drie doden gevallen. © Fotopersburo Bert Jansen / Harrie Grijseels

Omwonenden hoorden net na middernacht een gigantische klap. Vuurwerk, was de eerste gedachte. „Maar die klap was zó hard, nondepie”, vertelt Antonio Mendoza, die op dat moment nog televisie zit te kijken. „Je beseft meteen dat het niet goed is. Toen ik uit het raam naar buiten keek, zag ik meteen die ambulance staan.”

Even lijkt niemand in actie te komen. Maar op het moment dat Mendoza het alarmnummer belt, springen andere verkeersdeelnemers te hulp: „Iemand probeerde de deur van de auto open te trekken waarna een jongen naar buiten werd getild en in de berm werd gelegd”, vertelt Mendoza, die zelf binnen bleef. „De mensen werden al geholpen, dan loop je misschien alleen maar in de weg.”

Zijn buurman is vlak na de klap wel richting de straat gerend. „Toen ik zag dat het om een ongeluk ging, ben ik erheen gegaan om te kijken of ik kon helpen.” Hij zag hoe een verpleegkundige uit de betrokken ambulance eerste hulp verleende. Bij twee jongens was meteen duidelijk dat dit niet meer mocht baten, een derde jongen werd tevergeefs gereanimeerd.

Vaker ongelukken

Het ongeluk gebeurde in een grote bocht in de Heeklaan, een weg die om de Helmondse wijk Mierlo-Hout loopt. Op deze plek is het vaker raak, vertellen buurtbewoners. Er wordt hard gereden, vooral in de avond en nacht. „Deze bocht kan dan best verraderlijk zijn”, vertelt een vrouw die de volgende ochtend met de hond langs de plek komt gelopen. „Er zijn hier al de nodige mensen van de weg geschoten. Het is een rotbocht.”

Antonio Mendoza beaamt dat het gaspedaal hier in de avonduren flink wordt ingetrapt. „Ik woon hier nu dertien jaar en in die periode zijn er een handvol ongelukken geweest. Een paar jaar terug reed iemand het weiland in en een man vloog ooit uit de bocht en belandde in de sloot. Ee stukje terug is ooit een vrouw om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk. Maar dat is wel een tijd geleden.”

Weggetakeld

De Heeklaan was vanwege het ongeluk een paar uur lang afgesloten. Ondertussen deden de specialisten van de verkeerspolitie onderzoek naar sporen en werden er foto's gemaakt. De personenauto kwam na de botsing half staand tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Beide voertuigen zijn uiteindelijk weggetakeld.

De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Volledig scherm Bij het ongeluk in Helmond zijn drie tieners om het leven gekomen. © Fotopersburo Bert Jansen / Harrie Grijseels

Volledig scherm Een lachgasfles werd in de auto aangetroffen, dat bevestigt de politie. © Fotopersburo Bert Jansen

