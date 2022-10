Drama op kade Kampen: vrouw belandt met twee kinderen in de IJssel

Een derde kind bleef ongedeerd op de kade achter. Hoe het drietal zo rond half vijf vanmiddag in het water terecht kon komen, kan politiewoordvoerder Henk Kremer nog niet zeggen. Eerst was er sprake van dat ze in een auto zaten, maar dat lijkt niet het geval. Wel zijn er door de brandweer een paar fietsen weggehaald. Ook de identiteit van de slachtoffers is hem nog onbekend. ,,Dat is onderdeel van het onderzoek nu. De eerste focus was op de hulpverlening.’’