Domburgse hotelier verbijsterd over schrappen van zijn kitchenettes. ,,Mag al vijftien jaar.”

Uitgespro­ken Zeeuwse Hamilton-fan: ‘Ik vind Verstappen onvolwas­sen en arrogant’

WESTDORPE - In een land dat vurig hoopt op de eerste wereldtitel voor Max Verstappen is Westdorpenaar Vincent Price een uitzondering. Hij is gepassioneerd fan van concurrent Lewis Hamilton, die zondag in Abu Dhabi voor de achtste keer het kampioenschap in de Formule 1 kan winnen. ,,Als ik een vlag van hem had gehad, dan had ik die zeker hier voor het raam gehangen”, zegt hij. ,,Dat is leuk tegenover al die Nederlanders die zo met een oranje bril naar de races kijken.”

10 december