Dit matras kun je net zo lang aanpassen tot het perfect ligt

In de showroom laat hij zien hoe de matrassen zijn opgebouwd. Zo op het eerste gezicht ziet het matras er net zo uit als andere matrassen, tot de bovenzijde wordt opengeritst. “Kijk, dit is de bovenste laag”, legt Van Cadsand uit. “Die bepaalt de hardheid van je matras en hoe warm je matras is. Door die bovenste laag te verwisselen kun je die twee aspecten wijzigen. Hiervoor hebben we keus uit zo’n twintig verschillende opties. Heb je juist last van je heupen, je nek of je schouders, kan de bovenste laag waarschijnlijk blijven zitten en wordt de correctie in een diepere laag aangepast.” Paul ritst de tweede laag open en pakt een onderdeel uit de heupzone. En ja, dat is net zo eenvoudig als het klinkt en kun je ook prima zelf doen. “Omdat we gebruik maken van heel veel verschillende materialen, kan ik het matras stapje voor stapje koeler of zachter maken. Net zolang tot je het matras hebt dat perfect bij je past.”