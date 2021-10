Dit elektrische crematorium is geschikt voor XXL-kisten: ‘We houden rekening met overgewicht’

Omdat inmiddels de helft van de volwassen Nederlanders overgewicht heeft, wordt een passende uitvaart steeds lastiger. Daarom komt op de katholieke begraafplaats St. Barbara in Den Haag een extra grote oven, die ook nog elektrisch is. ,,We houden rekening met toegenomen overgewicht van mensen, de populariteit van grote Amerikaanse kisten én mensen die kiezen voor milieuvriendelijk.”

Astrid Oranje zette twee weken geleden haar handtekening onder de aankoop van de extra grote elektrische oven. Juist op het moment dat de uitvaartbranche bekendmaakte dat de kisten steeds groter worden onder invloed van toegenomen overgewicht van de Nederlanders.

,,Naast het toegenomen overgewicht van mensen zien we ook dat de populariteit van grote Amerikaanse kisten groeit”, vertelt ze op de begraafplaats Sint Barbara in de Haagse Binckhorst. ,,Onze begraafplaats is voor veel Sinti en Roma de laatste rustplaats en zij houden van zulke grote prachtig bewerkte kisten. Er zijn kisten bij waarin het laatste Avondmaal is geschilderd aan de binnenkant.” Hoewel Sinti en Roma tot nu toe vrijwel altijd kozen voor een graf, ziet Oranje ook bij hen een ontwikkeling naar incidenteel kiezen voor cremeren.

Van het gas af

Dat de oven in het crematorium elektrisch zou worden, de eerste in Den Haag en omgeving, stond direct vast. ,,We moeten van het gas af”, zegt Oranje over de inzet om de klimaatdoelen te halen, die voor iedereen geldt. Voor particulieren en bedrijven. Ook voor de uitvaartbranche.

,,Elektrisch cremeren is milieuvriendelijker. Het kan op zo’n vier, vijf plekken in Nederland. Veel mensen kiezen bewust voor crematie in zo’n oven vanwege het milieubewuste karakter”, zegt Oranje.

Oranje weet waar ze over praat. Ze is al bijna veertig jaar werkzaam bij de Stichting R.K. Begraafplaatsen te ‘s-Gravenhage. Als directeur van twee begraafplaatsen van de stichting, de monumentale St. Petrus Banden in de Archipelbuurt en die aan de St. Barbaraweg in de Binckhorst, is het haar dagelijks werk om alle ontwikkelingen rond dood, begraven en cremeren te volgen.

In Den Haag en omgeving wordt het crematorium de eerste met zo’n elektrische oven. Ze gaat er vanuit dat mensen ook hier kiezen voor groen als het crematorium in september 2022 in gebruik gaat worden genomen. ,,We hebben al een eerste reservering binnengekregen”, zegt Oranje. ,,Voor een tante van een steenhouwer.”

Forse investering

Het neerzetten van het pand wordt een forse investering voor de katholieke stichting. ,,Er wordt bij de stichting al sinds 1964 gesproken over de bouw van een crematorium. Tot twee keer toe zijn er plannen gemaakt en weer afgeketst met verschillende partners die wilden investeren. Nu doen we het helemaal in eigen beheer.”

Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het optrekken van het kleine crematorium. Het gaat een intiem crematorium worden met dertig zitplaatsen. Bij grotere groepen nabestaanden kan er worden uitgeweken naar de grote kapel die al op de begraafplaats staat.

Nieuwe achteringang

,,Nu we aan het bouwen zijn maken we meteen ook een achteringang op de begraafplaats. Steenhouwers hoeven dan met hun grafstenen niet meer door de hoofdingang, net als de containers en bevoorrading. Die hoofdentree is dan alleen nog voor de bezoekers, die een uitvaart, een graf of urnenmuur of -tuin komen bezoeken.”

Oranje is trots dat ‘in mijn tijd als directeur’ het crematorium tot stand komt. Samen met ‘de techneuten van de eerste orde’ van CremaTech in Amsterdam, al meer dan veertig jaar gespecialiseerd in diverse hoge temperatuur ovens en verbrandingstechniek. Het is de eerste elektrische oven voor een crematorium die zij ontwikkelen.

