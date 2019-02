Dennis de Nooijer volgt broer Gérard naar China

Afgelopen weekend vloog hij naar China, waar hij hoofdcoach van één van de jeugdteams wordt. Bij Dalian Istar H&C Football Club is de leiding in handen van oud-prof Nebojsa Gudelj, die eerder onder meer trainer was van NAC Breda. Gérard de Nooijer tekende begin dit jaar een contract voor anderhalf jaar bij de Chinese academie. Eind volgende maand moet duidelijk worden of Dennis de Nooijer ook een definitieve aanstelling krijgt.

De broers De Nooijer voetbalden samen bij Sparta en Heerenveen. Als trainers richtten ze in 2004, met Dolf Roks, Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland op. Eerder dit seizoen waren ze ook samen werkzaam bij FC Dordrecht. Gérard de Nooijer was hoofdtrainer, broer Dennis was in dienst als spitsentrainer. Nadat Gérard de Nooijer in november vanwege tegenvallende resultaten werd ontslagen bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie, stapte Dennis de Nooijer op. Hij richtte zich vervolgens volledig op Hoek, maar werd daar op 22 december de wacht aangezegd.