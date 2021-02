De horeca moet echt open op 1 april

Jongetje (6) uit Sas van Gent valt in vijver en wordt afgevoerd met traumaheli

18:13 Sas van Gent - Een zesjarige jongetje is woensdagmiddag aan de Beneluxstraat in Sas van Gent in een vijver gevallen en in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen van het incident.