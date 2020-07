De grens over? Dit zijn nu de coronaregels in België

Wat weet jij? Speel hieronder de quiz en je komt meteen te weten hoe de vork nou in de steel zit bij onze zuiderburen!

Geen zin om te quizzen? Scroll dan meteen naar beneden voor een toelichting op de nieuwe Belgische regels.

Code oranje voor provincie Antwerpen

Sinds deze week geldt code oranje voor een Belgische provincie. Welke?

Voor de rest van het land geldt vooralsnog een andere kleur. Welke?

Je reist naar een bestemming buiten het oranje gebied, maar komt hier wel doorheen. Wat adviseren de Nederlandse autoriteiten?

Tussen welke tijden geldt in de provincie Antwerpen een avondklok?

De solden in België gaan vooralsnog gewoon door. Wat bedoelen onze zuiderburen hiermee?

De sociale bubbel voor Belgen wordt vanaf vandaag teruggeschroefd naar vijf personen. Dat waren er...

Welke Belgische regel is uitgesteld tot september?

‘Funshoppen’ mag niet meer in België. Hoelang mag je maximaal in een winkel zijn?

Trouwen in België? Hooguit honderd gasten mogen de ceremonie bijwonen. Op de receptie mogen nog minder mensen aanwezig zijn, namelijk ...

Omdat het aantal besmettingen in de provincie Antwerpen rap stijgt, heeft de Nederlandse overheid hier code oranje ingesteld. In de stad Antwerpen zijn er de laatste 7 dagen 750 nieuwe besmettingen vastgesteld: 143 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, het hoogste aantal van België. De alarmdrempel ligt op 20. Ook in België zijn ze ongerust. ,,De evolutie van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is op dit moment niet goed”, zegt viroloog Boudewijn Catry van het nationale Crisiscentrum woensdagochtend op een persconferentie.

In de overige provincies ligt het relatieve aantal besmettingen lager. Daar geldt code geel. Wie kijkt naar de kaart van het land ziet dat de besmettingen zich concentreren rondom de gemeenten Antwerpen, Ranst en Borstbeek: allemaal in de provincie Antwerpen.

Reizen naar Antwerpen

Het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken luidt: ‘Reis alleen als het echt noodzakelijk is naar de provincie Antwerpen. Dus niet voor toerisme. U kunt wel door de provincie naar uw bestemming reizen als deze buiten het ‘oranje’ gebied ligt, maar stop niet om te rusten of te tanken.’

Verdere regels

In Antwerpen is vanaf woensdag een avondklok van kracht tussen 23.30 tot 6.00 uur. Zo hopen de autoriteiten feestjes te stoppen en zo het virus in te dammen

Vanaf deze week moeten Belgen in heel het land in hun eentje winkelen, behalve als er minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben bij zijn. Koopjes jagen blijft echter mogelijk, want de uitverkoop gaat door. Shoppen mag hooguit een halfuur per winkel, behalve op afspraak.

Ook is er in heel het land een registratieplicht ingesteld voor wellness en sportcentra. Een regel voor gratis treinreizen is dan weer uitgesteld tot september. Met de regel, een pas voor tien gratis treinritten, willen de Belgische autoriteiten toerisme binnen de eigen landsgrenzen stimuleren.

Trouwen in België? Hooguit honderd gasten mogen de ceremonie bijwonen. Op de receptie mogen nog veel minder mensen aanwezig zijn, namelijk tien.

Sociale bubbel

Voor ons Nederlanders lijkt het een ingewikkeld systeem: de sociale bubbel. Als huishouden mag je in heel België vanaf nu nog maar vijf anderen in je sociale bubbel toelaten. Dat waren er vijftien. Kinderen jonger dan 12 tellen niet mee. ‘Op café gaan’ mag dus alleen met je huishouden, de mensen in je bubbel en kinderen. Overigens mogen Belgen anderen nog wel zien, maar dienen ze dan afstand te houden en liefst een mondkapje te dragen.

Toch in de provincie Antwerpen geweest?

Als je vanuit de provincie Antwerpen naar Nederland komt, is een veertiendaagse quarantaine niet verplicht. Het wordt wel dringend geadviseerd.

Maar wees gewoon verstandig. Blijf voorlopig weg uit de provincie (tenzij het echt niet anders kan) en blijf anders twee weken in eigen huis.