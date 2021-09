De gemeente Kapelle moet zich niet bemoeien met de inhoud van De Scheldepost

Filtering van berichtgeving in De Scheldepost is onacceptabel. Als mediabedrijf Trainews blijft weigeren om bepaalde advertenties en berichten te plaatsen, stapt de gemeente Kapelle naar een andere krant voor de gemeentelijke advertenties en mededelingen. Dat zegt burgemeester Fons Naterop.