Danny Vera ziet in de schaal van Terneuzense Boys dat zijn haar goed zit

OM eist drie jaar cel voor man die Jeppe en Mees in Middelburg aanreed

13:29 DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie in Den Bosch eist in hoger beroep drie jaar cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk tegen de man die in oktober 2017 Jeppe en Mees aanreed in Middelburg. De eis is gelijk aan het oordeel van de rechtbank in Middelburg.