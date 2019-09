Daar staat ‘play’, oma, in grote letters

Matthijs van Nieuwkerk over salaris-rel: Bij DWDD hoort een hogere beloning

3 september Matthijs van Nieuwkerk heeft zich vanavond in het tv-programma Sterren op het Doek van Omroep Max uitgebreid uitgelaten over de rel rond zijn salaris. Het salaris van De Wereld Draait Door-presentator was afgelopen jaar 363.000 euro, maar moet eind van het jaar teruggebracht worden naar de balkenendenorm (194.000 euro). Van Nieuwkerk:,,In elke bedrijfstak is het zo dat als je iets meer succes hebt, dan verdien je ook gewoon wat beter. Dat is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld.”