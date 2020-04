Coronanieuws samengevat: dit gebeurde er dinsdag in Zeeland

Video - Update 17:01 uur Uitslaande brand in schuur Oosterland; één bewoner met brandwon­den naar het ziekenhuis

17:53 OOSTERLAND - In een schuur die grenst aan een woning aan de Molenweg in Oosterland is rond één uur vanmiddag brand uitgebroken. Twee personen raakten gewond. Een traumaheli heeft de vader van het gezin met brandwonden naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Een zoon, die in de schuur aan het werk was, kon ter plekke worden behandeld aan lichte verwondingen en het inademen van rook. De moeder en drie andere kinderen waren naar de buren een paar huizen verderop gevlucht en bleven ongedeerd.