Connexxion wil experimenteren met elf schone bussen

Robbie ontmoette God op een duintop in Domburg: ‘De tranen liepen over mijn wangen’

14:35 DOMBURG - Twee jaar geleden heeft Robbie Tabak uit Aagtekerke God ontmoet. Op een duintop in Domburg. Het was mooi weer, weet hij nog wel. Had je hem daarvóór gevraagd of God bestond, dan had hij gezegd: nee. Net zomin als Sinterklaas of de Kerstman.