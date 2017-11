ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland heeft uitgerekend dat gemiddeld één dag per week een ambtenaar bezig is met Concert at Sea.

Dat kost 33.000 euro en daar staat slechts 1824 euro aan leges tegenover. De gemeenteraad bepaalde onlangs dat voor grote, commerciële evenementen de leges kostendekkend moeten zijn en dus kan CAS komende zomer een rekening van ruim 31.000 euro tegemoet zien.

Echter: ,,Het festival genereert veel inkomsten voor onze recreatieve sector en ook de gemeente zelf profiteert via de toeristenbelasting." Daarom krijgt CAS de hoge leges onmiddellijk weer terug in de vorm van sponsoring of subsidie.

Maar er wordt nóg een reden genoemd om het festival in de watten te leggen. ,,We hebben eerder met CAS over kostendekkende leges gesproken," meldt het college in een raadsvoorstel. ,,En de reactie was dat ze dan uit zouden kijken naar een andere locatie. Als de raad nu besluit de leges in 2018 kostendekkend te maken, kan de organisatie wederom overwegen te verhuizen."

Goede plek

Festivaldirecteur Lesley Grieten maakt die indruk echter niet. ,,We zitten op een hele goede plek aan de Noordzee. En dat is in de gemeente Schouwen-Duiveland waarmee we een uitstekende relatie hebben." Grieten bevestigt de afspraak over de leges en de terugbetaling ervan. ,,Maar het raadsvoorstel waarin staat dat wij naar een andere locatie zouden omzien, ken ik niet en daar ga ik dus niets over zeggen."