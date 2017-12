Centrum voor Toptechniek: Huzarenstukje van samenwerking

Aan het aantal banen in de techniek zal het niet liggen. Gedeputeerde Harry van der Maas herinnerde eraan dat er al een tekort is aan goedopgeleide technici en dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen. ,,Het is mooi dat we mensen uit België in dienst kunnen nemen", voegde de Zeeuwse VNO/NCW-voorzitter (en Dow-topman) Neldes Hovestad toe, ,,maar het is beter jongeren hier op te leiden." Hij wees er ook op dat de komende jaren grote bedrijven als onder meer Dow en Yara voor enorme investeringen staan. Hovestad had het over 2,5 miljard euro in de komende vier jaar, ook in nieuwe fabrieken.