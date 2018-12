Celstraf geëist voor bezit kinderporno

Schietpar­tij op kerstmarkt in Straats­burg: dode en gewonden

21:49 Bij een schietpartij op de kerstmarkt in de Franse stad Straatsburg is minstens één dode gevallen en er zijn negen gewonden. De schutter is gevlucht, zegt de Franse politie. Plaatselijke autoriteiten van de stad hebben het al over een aanslag. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner is op weg naar Straatsburg.