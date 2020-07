CDA doet lijsttrekkersverkiezing over wegens onveilig stemsysteem

Máxima verrast Zeeuwse toerisme­bran­che met werkbezoek

16:23 WESTENSCHOUWEN - Koningin Máxima heeft zich woensdag laten bijpraten over de gevolgen van de coronacrisis voor de toeristische sector in Zeeland. Ze bezocht het Klimbos Zeeuwse Helden in Westenschouwen en camping Ons Buiten in Oostkapelle.