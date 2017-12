Bus met Zeeuwse hardlopers voor niks naar Rotterdam na afgelasten Bruggenloop bij de Kuip

Om 12.30 uur was een bus met tientallen atleten vertrokken vanuit Vlissingen, maar nog voordat Rotterdam was bereikt, werd bekend dat het evenement toch niet door zou gaan. Op de website liet de organisatie weten dat zij vanwege het slechte weer onvoldoende gegarandeerde veiligheid op en rondom het parcours kon bieden. ,,Hoewel winters weer uitstekend past bij de beoogde kerstsfeer van deze loopbelevenis, acht de organisatie het niet verantwoord om 12.000 lopers van start te laten gaan.''

De Zeeuwse deelnemers werden per sms ingelicht. ,,We balen er enorm van, de stemming is onder het nulpunt'', was de eerste reactie van Arthur van Aartsen uit Middelburg. Hij leefde maandenlang toe naar de hardloopwedstrijd over 15 kilometer over onder meer de Brienenoordbrug. De start en finish zouden bij de Rotterdamse Kuip zijn.