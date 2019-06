‘Burgemeester wilde ons van de straat houden: doe dan maar een housefeest!’

Glorification, het dancefeest dat komende zaterdag z’n 25ste verjaardag viert, heeft in de loop der jaren de nodige transformaties ondergaan, maar Geleedst kijkt nog meer veel genoegen terug op de beginjaren. Hij zat in 1994 bij een groepje jongens van 17 en 18 jaar dat de lokale soos een beetje was ontgroeid. ,,Wat kan ik doen om jullie van de straat te houden?’’, vroeg toenmalig burgemeester Jan Bart Mandos. ,,Daar hadden we wel een antwoord op’’, zegt Geleedst. ,,Wij wilden een housefeest organiseren. ’Nou, dan gaan we dat doen’, zei de burgemeester. Ik weet niet of hij wel wist wat hij zei.’’