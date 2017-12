Buigen of barsten voor Zeeuwse sportclubs

PollVLISSINGEN - Minder vrijwilligers, minder leden en minder geld in de clubkas. Zeeuwse sportclubs staan onder druk. Om te kunnen overleven, moeten verenigingen op zoek gaan naar nieuwe doelgroepen en meer samenwerken. De ‘open-club gedachte’ kan daar aan bijdragen, stelt Janine van Kalmthout. Ze is als onderzoeker verbonden aan het Mulier Instituut, dat onderzoek deed naar de vitaliteit van sportclubs in krimpgebieden.

De Middelburgse veldsportverenigingen gaan meer samenwerken, zo werd vorige bekend. Dat is hard nodig, want Walcheren is een anticipeergebied. Sportclubs in deze regio moeten in de toekomst rekening moeten houden met een krimpende en vergrijzende bevolking en daar hun beleid op aanpassen. Doen ze dat niet, dan worden ze in hun voortbestaan bedreigd. Hetzelfde geldt voor Schouwen-Duiveland. In Zeeuws-Vlaanderen is de situatie voor de sportclubs nijpender, daar krimpt de bevolking nu al en dus zijn er minder leden en vrijwilligers beschikbaar.

Quote De school en de sportvereniging zijn vaak een van de laatste voorzieningen die verdwijnen Janine van Kalmthout

,,In sommige krimpregio’s zijn verenigingen heel actief om met elkaar te kunnen blijven sporten. De indruk is wel dat dat in Zeeland minder leeft’’, zegt Van Kalmthout van het Mulier Instituut. ,,Het is van belang dat verenigingen zich bewust zijn van hun positie in de krimpregio en daar op inspelen door het beleid of ambitie aan te passen. Als er veel ouderen in de buurt zijn dan valt het te overwegen om iets voor die doelgroep aan te bieden. Dat gebeurt nu nauwelijks bij de meeste sportverenigingen.’’

Leefbaarheid

In Zeeuws-Vlaanderen kan de leefbaarheid onder druk komen te staan als sportclubs omvallen. ,,De school en de sportvereniging zijn vaak een van de laatste voorzieningen die verdwijnen’’, zegt Van Kalmthout. ,,Belangrijk is om de ontwikkelingen in de omgeving zoals ontgroening, vergrijzing, commercialisering, maar ook dus krimp te volgen en te bedenken wat dat voor jouw club kan betekenen.’’

Enquete poll Ik wil best wat meer doen voor mijn club Eens

Oneens Ik wil best wat meer doen voor mijn club Eens (60%)

Oneens (40%)

In het Zeeuws-Vlaamse onderwijs wordt al volop ingespeeld op de krimp, met de scholenfusie als recentste voorbeeld. Maar op sportgebied wordt er nog (te) weinig samengewerkt. Dit in tegenstelling tot Schouwen-Duiveland waar de afgelopen jaren al verschillende voetbalclubs de handen ineen hebben geslagen zoals in Zierikzee (MZC’11) en de Westhoek. ,,Ook in de krimp- en transitieregio’s zijn veel krachtige verenigingen’’, constateert Van Kalmthout. Dat komt onder meer door samenwerking, fusies en kleine verenigingen die opgaan in grotere.

Open-club gedachte