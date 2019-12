Broers De Nooijer keren niet samen terug naar China

Dennis en Gérard de Nooijer werkten vorig seizoen ook al samen bij FC Dordrecht. Nadat Gérard in november 2018 was ontslagen, stapte assistent- en spitsentrainer Dennis de Nooijer op. De laatste was destijds ook hoofdtrainer van derdedivisionist Hoek. Daar werd hij op 22 december 2018, na de eerste competitiehelft, ontslagen. Nadat Gérard de Nooijer in januari van dit jaar aan de slag was gegaan bij Dalian Istar H&C Football Club, volgde zijn broer in februari zijn spoor.