Anthoni Fierloos van boekhandel Paard van Troje maakt kans op titel boekverko­per van het jaar

18:59 GOES - Anthoni Fierloos van boekhandel Paard van Troje in Goes maakt kans op de titel ‘boekverkoper van het jaar'. Op de Elspeetconferentie in de bibliotheek van het Nederlands Letterenfonds in Amsterdam is vanmiddag de shortlist voor de verkiezing bekendgemaakt. In totaal zijn vijf boekhandelaren in de race voor de titel.