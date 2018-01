Brand in woning Geersdijk

Ziekenhuis maakt parkeerplaatsen om snel iemand af te zetten

18 januari GOES - Even iemand snel afzetten bij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes kan binnenkort ook. Er komen speciale parkeerplaatsen voor. Die moeten ervoor zorgen dat er geen gevaarlijke situaties meer ontstaan bij de ingang van het ziekenhuis.