Brand in hotel Kamperduinen onder controle; deel van de 170 geëvacueerde gasten kan terug naar kamers

UPDATE 3.26 uurKAMPERLAND - In de sauna van hotel Kamperduinen bij Kamperland is afgelopen nacht rond kwart voor één een forse brand ontstaan. De brandweer had het vuur rond kwart over twee onder controle. Het hotel is ontruimd; alle 170 gasten stonden buiten.

Politiewoordvoerder Alwin Don verklaarde om 3.15 uur dat op dat moment er alles aan wordt gedaan om mensen zo snel mogelijk een warme plek te bieden. Waarschijnlijk kan een deel van de gasten terugkeren in het hotel. Als dat niet in hotel Kamperduinen kan, wordt een andere locatie gezocht. Eerder in de nacht zijn al mensen vervoerd naar andere hotels van Amadore.

Brandalarm

Aan de kamers zelf is geen schade, maar de geur van rook is nog beoorlijk aanwezig. Daardoor gingen rond 3.00 uur nog af en toe brandalarmen af . De kamers worden door de brandweer gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide alvorens de mensen terug kunnen.

De brand woedde in het saunacomplex en heeft zich niet uitgebreid. Wel was er veel rookontwikkeling, de Veiligheidsregio adviseerde mensen daarom uit de rook te blijven. Er zijn meerdere blusvoertuigen uit de provincie naar Kamperland gereden om de brand te bestrijden. Uit voorzorg zijn ambulances opgeroepen, maar er zijn geen gewonden gevallen.

Volledig scherm Brand bij hotel Kamperduinen in Kamperland. Overal in en om hotel ruikt het nog naar rook. © Ernst-Jan Roozendaal

Rond half twee stonden alle 170 gasten van het hotel buiten. Uit een politieauto met omroepinstallatie werd een uur later omgeroepen dat mensen die vrijdag zouden uitchecken wel naar huis mochten te gaan.Voor andere gasten werd vervoer geregeld naar hotels van Amadore in Goes, Vlissingen en Middelburg. Per hotel was ongeveer plaats voor vier à vijf stellen.

Fabian Heezen is één van de mensen die is geëvacueerd en achter een lint moet wachten op wat er komen gaat. Hij werkt bij samen met een ploeg van 30 man van Boskalis aan een klus in haven van Vlissingen. ,,Het brandalarm ging af. Ik dacht dat het mijn wekker was en dat ik moest werken. Ik heb geen vlammen gezien. De ontruiming ging rustig. Jammer dat we hier op straat staan. Onze bus staat op de parkeerplaats. Die hebben we beschikbaar gesteld voor kinderen”

Bakje koffie

Op de parkeerplaats staat een echtpaar uit Oosterhout. Ze hebben badjassen aan. Hun kinderen van 13 en 15 zitten in de bus van Boskalis. Hun hond loopt rond. ,,Een bakje koffie zou wel lekker wezen”, zegt de man, die zijn naam liever niet geeft. ,,Ja, iets warms”, zegt zijn vrouw. ,,We hadden meteen door dat het niet goed was, door de rook.” De man: ,,Ik hoop dat we nog naar binnen kunnen. Ik weet niet of dat nog gaat gebeuren. Ik wil lekker gaan slapen.”

Volledig scherm Een gezin met twee kinderen en hondje wacht buiten op wat komen gaat. © Ernst-Jan Roozendaal

Ook Ulrich en Martina Krauss uit Wuppertal staan in witte badjassen op parkeerplaats. ,,We dachten dat het een oefenalarm was, maar toen roken we dat het echt was. De ontruiming ging heel professioneel. Er werden jassen en dekens uitgedeeld. Alles is goed hoor, we hebben het alleen een beetje koud.”

Quote We zijn zelf op deuren en ramen gaan kloppen om mensen te waarschu­wen. Het duurde even voor duidelijk werd wat er aan de hand was. Ik stond achter het hotel en belde 112, maar toen stond de brandweer al voor de deur Gert en Petra Engelsman uit Hattum

Volledig scherm Ulrich en Martina Krauss uit Wuppertal: ,,We dachten eerst dat het een oefenalarm was” © Ernst-Jan Roozendaal

Gert en Petra Engelsman uit Hattum hebben net te horen gekregen dat er een kamer voor ze is in hotel Arneville in Middelburg. Ze gaan er met hun eigen auto heen. ,,We hoorden keihard een deur dichtslaan. Dat waren de branddeuren. We zaten vlak bij de rookontwikkeling. We zijn zelf op deuren en ramen gaan kloppen om mensen te waarschuwen. Het duurde even voor duidelijk werd wat er aan de hand was. Ik stond achter het hotel en belde 112, maar toen stond de brandweer al voor de deur”

Badjassen

Ook andere hotelgasten geven aan dat de evacuatie zeer rustig en professioneel is verlopen. De mensen werden wakker door het brandalarm. Omdat ze ook rook roken, wisten ze dat het serieus was en zijn ze naar buiten gegaan. De meeste gasten hebben zich nog kunnen aankleden, maar sommigen liepen ook rond in badjassen. Het hotel deelde badjassen en dekens uit, een aantal gasten hulde zich in zilverkleurige isolatiedekens.