Brabantse frietbakkers realiseren zich thuis hoeveel geluk ze hadden bij raketinslag in Oekraïne

De dag dat je wist: dit is een koning

Dames en heren, we hebben een koning! Net toen alle slavernijdiscussies, monumenten en enge reacties me een beetje teveel begonnen te worden, was er zaterdagmiddag ineens ene Willem-Alexander van Oranje. Terwijl regen kletterde en halsbandparkieten kwetterden, bracht hij in één speech zwart en wit, wij en zij, ‘Holland’ en overzee binnen handbereik van elkaar. Het was de eerste keer dat ik hem zo fel, gedreven en overtuigend z’n koninklijke ding zag doen. Je zou er bijna monarchist van worden.