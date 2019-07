Boeren maken zich zorgen: ‘hitte kan de nekslag zijn voor gewassen’

Tour de France Ewan troeft Viviani en Groenewe­gen af en pakt tweede sprintzege in Tour

20:11 Caleb Ewan heeft in de straten van Nîmes zijn tweede sprintzege van deze Tour de France geboekt. De Australiër van Lotto-Soudal was nipt sneller dan Elia Viviani en Dylan Groenewegen, die in de laatste kilometer ingesloten zat. In het algemeen klassement zijn er na etappe 16 geen veranderingen: Julian Alaphilippe houdt het geel en Steven Kruijswijk blijft derde.