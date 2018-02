BLØF nu ook op 1 in de Top 40 met 'Zoutelande'

Het nummer, een samenwerking met de Vlaamse zangeres Geike Arnaert, is enorm populair. Vorige week bereikte het al de hoogste plaats in de Mega Top 50.

In de Top 40 van Radio 538 wordt behalve het aantal streams ook de airplay op de radio meegerekend. De laatste nummer 1 van BLØF in die lijst was 'Holiday in Spain', van en met de Amerikaanse band Counting Crows.