Binnenkort geen Luik en Namen, maar alleen nog Liège en Namur op Vlaamse verkeerborden

Wie deze week over de ring van Antwerpen reed, heeft het misschien al opgemerkt: op de borden boven het nieuwe verkeersknooppunt Antwerpen-West worden automobilisten in de richting van ‘Liège’ gestuurd in plaats van richting ‘Luik’. Een bewuste keuze om de verkeersborden eenvoudiger te maken, weet ‘Het Nieuwsblad’.

Sinds enige tijd hanteert het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer namelijk een richtlijn die voorschrijft dat de taal van de bestemming gebruikt wordt op de bewegwijzering, legt woordvoerster Katrien Kiekens uit in de krant. Omdat die nieuwe richtlijn geleidelijk wordt ingevoerd, is die verandering nog maar op weinig plaatsen te zien.

Op heel wat wegwijzers prijken de namen van steden in twee talen, en dat zorgt voor een ‘verzwaring’ van de bewegwijzering zonder een meerwaarde te bieden, vindt het Agentschap. Op de autosnelwegen in de buurt van de taalgrens zou een gebrek aan continuïteit dan weer voor verwarring kunnen zorgen, aangezien daar op de borden regelmatig wordt geswitcht van taal. Op de E40 bijvoorbeeld, rij je op het ene moment richting ‘Liège’ om even verderop richting ‘Luik’ te rijden.

,,Daarom is er beslist om consequent voor de taal van de bestemming te kiezen, een principe dat ook in het buitenland al wordt toegepast” legt Kiekens uit. Dezelfde richtlijn wordt ook aan de andere kant van de taalgrens toegepast, getuigen de wegwijzers in de omgeving van Luik. Daar werd ‘Aix-la-Chapelle’ al vervangen door ‘Aachen’.

Te duur

Het is dus de bedoeling dat in de toekomst op alle wegwijzers naar Namen ‘Namur’ zal staan, net zoals vanuit Wallonië niet langer naar ‘Gand’ maar wel naar ‘Gent’ zal worden gewezen. Toch is het niet zo dat alle verkeersborden nu in een keer zullen worden vervangen. Te duur, legt het Agentschap Wegen en Verkeer uit. ,,Dat in combinatie met de hinder die het oplevert voor het wegverkeer, maakt dat we ze niet overal meteen vervangen maar wel bij grote wegenwerken zoals Oosterweel.”