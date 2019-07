Bij Het Tuinhuis is vergeetachtig het nieuwe normaal. En dat is wel zo prettig.

Amé Vermast beleefde de oorlog in Terneuzen: ‘Ik zag honderden buffalo’s het water in rijden’

Dit is het tweede deel van een serie waarin Zeeuwse ooggetuigen ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding vertellen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag Amé - roepnaam Ami - Vermast uit Terneuzen. Hij was vijftien jaar toen de Polen vrijheid brachten: ,,De tanks draaiden zich om naar hotel Schuttershof. Twee schoten en het was helemaal weg."